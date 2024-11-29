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Происшествия Утро пожаров в Петербурге. На Александровской Фермы по повышенному номеру тушат производство

Утро пожаров в Петербурге. На Александровской Фермы по повышенному номеру тушат производство

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Рано утром 29 ноября сотрудники МЧС выезжали бороться с огнём четыре раза за три часа. Один крупный пожар — здание с мебельными производствами в Невском районе — тушат по повышенному номеру до сих пор.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Александровской Фермы, 23, поступил в 6:28. Там горит ангар, в 6:41 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Работают шесть единиц техники МЧС и 25 человек личного состава.

До этого, около 4 часов, в Сосновой Поляне обгорела обстановка на 20 квадратных метрах в квартире на 2-й Комсомольской улице, 33, корпус 1.

В половине пятого на Бухарестской улице, 31, корпус 1, в Купчино огонь охватил 30 «квадратов» в магазине. 15 сотрудников МЧС справились с ним к 5:05.

В половине шестого на Горской улице, 15, в Приморском районе сгорела баня размером 3 на 4 метра. В 5:51 пожар ликвидировали десять сотрудников МЧС.

Во всех случаях сведения о пострадавших не поступали.

Обновление: На проспекте Александровской Фермы в ангаре размером 20 на 35 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров.

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