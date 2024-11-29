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Общество На «Пикабу» завирусился «челлендж добра». Авторы обещают за лайки донатить на благотворительность, отжиматься и избавляться от вредных привычек

На «Пикабу» завирусился «челлендж добра». Авторы обещают за лайки донатить на благотворительность, отжиматься и избавляться от вредных привычек

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1 комментарий

Автор на развлекательном портале «Пикабу» пообещал отжаться столько раз, сколько ему поставят плюсов. Он набрал уже 37 тысяч лайков и запустил волну постов с такой же схемой и благотворительной мотивацией.

«Решил добавить себе мотивации, а то совсем сдулся. Сколько плюсов наберет этот пост, столько отжиманий я сделаю. Результат до/после выложу в следующем посте», — написал автор блога накануне, вряд ли ожидая, что к ночи 29 ноября его пост наберет 37 291 лайк. «Вот я попал», — прокомментировал результат автор, но получил поддержку с мыслью о том, что даже если на выполнение условий у него уйдет полгода, это всё равно «чертовски круто».

Пост спровоцировал целую волну и получил общее название «челлендж добра». Авторы обещают по количеству лайков отправлять деньги в благотворительные фонды, в частности, в «Фонд Хабенского». Его представители накануне отреагировали на акцию на своей странице в «ВК». «Пользователи выражают поддержку не только нашему фонду, но и другим НКО. И это очень здорово! Такая инициатива показывает, что мы сами можем становиться волшебниками каждый день. Реакция людей доказывает, что все мы готовы и хотим помогать — и это не может не радовать», — поделились в фонде.

Кроме денег, некоторые пользователи обещают бросить курить и расстаться с другими вредными привычками. «Еще про самомотивацию. Курю 25 лет. Как только пост наберет 10 000 плюсов, брошу в тот же час», — написал один из пользователей, под постом которого уже почти 25 тысяч плюсов. Многие комментаторы сомневаются в том, что в этом случае условия челленджа будут выполнены — как-то доказать расставание с дурной привычкой автор вряд ли сможет.

Не осталась в стороне от челленджа и сама площадка. Админы пообещали за 100 тысяч плюсов до конца года вернуть к постам счетчик минусов. Сейчас у него больше 17 тысяч лайков.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Сегодня удалился с той помойки, так она теперь сюда перекочевала. Что-ж, пора и отсюда уходить.
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