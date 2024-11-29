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Общество «Коляда-театр» попросили не брать на гастроли в Москву актера Олега Ягодина. Худрук готов отменять спектакли, но не артиста

«Коляда-театр» попросили не брать на гастроли в Москву актера Олега Ягодина. Худрук готов отменять спектакли, но не артиста

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2 комментария

Художественный руководитель екатеринбургского театра Николай Коляда готов отменить гастроли и чуть ли не обливать себя бензином вместе с артистом Ягодиным. Причиной тому звонок из «компетентных органов» с требованием убрать актера из всех спектаклей.

Пост Коляда опубликовал вечером 28 ноября на своей странице в «ВК». Он пояснил, что ему позвонили из Центра на Страстном и рассказали, что во всех спектаклях с участием Ягодина надо его заменить. Коляда пояснил, что это связано с привлечением Ягодина почти три назад к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ — он выкрикнул пацифистсткий лозунг во время концерта своей группы «Курара».

Коляда, судя по настроению поста, не намерен заменять актера, но готов и вовсе не ехать на гастроли. Он также рассказал, что звонил «большим начальникам», но помочь ему никто не согласился. Коляда отметил, что это не первые гастроли Ягодина в Москву после суда, но отменять его до сих пор никто не просил.

«Как сказал еще один большой начальник: „Ну вот, играет ваш Ягодин у себя там в маленьком провинциальном театрике — никого не интересует, пусть играет. А в Москве на одной из центральных площадок — ему нельзя“. А как ему еще повиниться? Подскажите, прошу. Что еще сделать? Кому дать интервью, где встать и облиться бензином, куда выслать гуманитарную помощь? Или есть еще варианты какие? Я с ним пойду, в таком случае, и тоже бензином буду обливаться. Потому что своих не бросают», — высказался Коляда и добавил, что билеты на спектакли в Москве практически раскуплены.

Олег Ягодин работает с Колядой с 1994 года. Он также фронтмен музыкальной группы «Курара» и снимался во многих фильмах, например, в обеих частях «Грома».

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Комментарии
5
SwampWolf
8 минут
Молодец, мужик, уважаю таких.
Сила в Правде!!
5 минут
не все люди как оказалось покинули эту проклятую территорию... надо худруку уезжать пока не поздно.
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