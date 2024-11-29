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Происшествия Общество Тренера по фехтованию из Ленобласти заподозрили в мошенничестве — он якобы только обещал поездки на соревнования

Тренера по фехтованию из Ленобласти заподозрили в мошенничестве — он якобы только обещал поездки на соревнования

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Заявления на тренера по фехтованию копятся в полиции Кировского района Ленобласти. Его пытаются уличить в сборах на спортивное обмундирование, которое на самом деле не закупалось.

По данным «Фонтанки», два свежих заявления были направлены в ОМВД 28 ноября. Одна девушка рассказала, что тренер взял с нее 14 тысяч рублей, на которые предполагалось купить новое фирменное обмундирование и ехать с ним на соревнования в Москву. Перевод был в начале ноября. Вторая рассказала ровно такую же историю, но деньги она переводила с 22 по 27 ноября и общая сумма составила 45 тысяч рублей.

В Интернете довольно много информации о достижениях тренера, в том числе как мастера спорта и заслуженного тренера Армении. Однако среди заслуг есть и история от его бывшей коллеги. Она поделилась, как в середине августа с учениками ездила на сборы, которые организовывал тренер. Они должны были проходить две недели, а по факту длились пять дней. Деньги родителям не вернули, девушка утверждает, что и ей за тренировки он так и не заплатил.

Два дня назад она опубликовала у себя на странице новый пост про тренера. По ее словам, жертв «очень много», с ней связывались люди, которые переводили тренеру суммы от 30 до 300 тысяч рублей. Девушка уверена, что общий ущерб от действий мастера спорта только за текущий год составил больше миллиона. По ее информации, мужчина в настоящее время уехал на родину в Армению.

У тренера есть своя частная школа, также его фамилию можно найти в списках государственных учреждений как педагога дополнительного образования.

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