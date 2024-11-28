Под Петербургом в лесу нашли тело женщины

Прохожий во время утренней прогулки в лесопарке нашел тело женщины. Ее личность установили как предпринимательницы из Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, тело было найдено на берегу реки Лапка в Ржевском лесопарке, который территориально относится к Всеволожскому району Ленобласти.
Удалось установить личность погибшей. Это 40-летняя петербурженка, которая до недавнего времени значилась гендиректором небольшой строительной компании. ФНС признала сведения о ней как о директор недостоверными и ликвидировала организацию.
В соцсетях погибшая была двое суток назад. Что стало причиной смерти установят эксперты.
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