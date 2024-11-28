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Происшествия Под Петербургом в лесу нашли тело женщины

Под Петербургом в лесу нашли тело женщины

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4 комментария

Прохожий во время утренней прогулки в лесопарке нашел тело женщины. Ее личность установили как предпринимательницы из Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, тело было найдено на берегу реки Лапка в Ржевском лесопарке, который территориально относится к Всеволожскому району Ленобласти.

Удалось установить личность погибшей. Это 40-летняя петербурженка, которая до недавнего времени значилась гендиректором небольшой строительной компании. ФНС признала сведения о ней как о директор недостоверными и ликвидировала организацию.

В соцсетях погибшая была двое суток назад. Что стало причиной смерти установят эксперты.

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Комментарии
5
Maxi 555
11 минут
Может налоги не заплатила?
Гость
16 минут
Русский языка... "сведения о ней как о директор недостоверными", "Ее личность установили как предпринимательницы из Петербурга".
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