Американец отсудил 412 миллионов долларов за уколы в пенис, которые довели его до импотенции

Житель штата Нью-Мексико получит рекордную компенсацию за врачебную халатность: присяжные решили, что клиника мужского здоровья NuMale должна выплатить пострадавшему более 412 миллионов долларов. Об этом 28 ноября пишет ABC News.

66-летний мужчина обратился к врачам в 2017 году с жалобами на упадок сил и потерю веса. За 5 тысяч долларов ему прописали уколы в пенис. Причем врачи клиники настаивали на их продолжении даже после жалоб пациента. В итоге в результате ненужных уколов у него развился «необратимый фиброз полового члена».