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Общество Американец отсудил 412 миллионов долларов за уколы в пенис, которые довели его до импотенции

Американец отсудил 412 миллионов долларов за уколы в пенис, которые довели его до импотенции

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5 комментариев

Житель штата Нью-Мексико получит рекордную компенсацию за врачебную халатность: присяжные решили, что клиника мужского здоровья NuMale должна выплатить пострадавшему более 412 миллионов долларов. Об этом 28 ноября пишет ABC News.

Причиной стали неправильный диагноз и «лечение», которые вызвали эректильную дисфункцию.

66-летний мужчина обратился к врачам в 2017 году с жалобами на упадок сил и потерю веса. За 5 тысяч долларов ему прописали уколы в пенис. Причем врачи клиники настаивали на их продолжении даже после жалоб пациента. В итоге в результате ненужных уколов у него развился «необратимый фиброз полового члена».

По словам адвокатов, клиника наладила «мошенническую схему, чтобы заработать миллионы на обмане стариков»: якобы врачи внушали пациентам, что без уколов как минимум три раза в неделю их мужское здоровье будет непоправимо подорвано. В NuMale при этом уверяют, что их услуги соответствуют стандартам безопасности.

NuMale также имеет клиники в Колорадо, Флориде, Иллинойсе, Неваде, Небраске, Северной Каролине и Висконсине.

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NuMale Компенсация Нью-Мексико Уколы Импотенция
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Комментарии
5
firma
25 минут
Не отсудил. Но хотел
Гость
53 минуты
Прям так и получит? Или как РФ от Гугла?
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