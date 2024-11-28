Американец отсудил 412 миллионов долларов за уколы в пенис, которые довели его до импотенции

Житель штата Нью-Мексико получит рекордную компенсацию за врачебную халатность: присяжные решили, что клиника мужского здоровья NuMale должна выплатить пострадавшему более 412 миллионов долларов. Об этом 28 ноября пишет ABC News.
Причиной стали неправильный диагноз и «лечение», которые вызвали эректильную дисфункцию.
66-летний мужчина обратился к врачам в 2017 году с жалобами на упадок сил и потерю веса. За 5 тысяч долларов ему прописали уколы в пенис. Причем врачи клиники настаивали на их продолжении даже после жалоб пациента. В итоге в результате ненужных уколов у него развился «необратимый фиброз полового члена».
По словам адвокатов, клиника наладила «мошенническую схему, чтобы заработать миллионы на обмане стариков»: якобы врачи внушали пациентам, что без уколов как минимум три раза в неделю их мужское здоровье будет непоправимо подорвано. В NuMale при этом уверяют, что их услуги соответствуют стандартам безопасности.
NuMale также имеет клиники в Колорадо, Флориде, Иллинойсе, Неваде, Небраске, Северной Каролине и Висконсине.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.