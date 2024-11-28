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Происшествия Психбольница Николая Чудотворца просит полицию разобраться с медбратом, который переборщил с кляпом

Психбольница Николая Чудотворца просит полицию разобраться с медбратом, который переборщил с кляпом

2 010
12 комментариев

Пациент отделения принудительного лечения психбольницы в Адмиралтейском районе Петербурга заболел пневмонией и получил проблемы с запястьем из-за действий медбрата. Полиция ищет состав административного правонарушения.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), телефонограмма из больницы поступила в полицию утром 28 ноября. В ней было сказано, что в ночь на 22-е медбрат сверх назначений врача вставил в рот пациенту кляп и крепко связал запястье.

После этого состояние больного ухудшилось, у него развилась внутрибольничная двусторонняя пневмония и проблемы с кистью, парез и полинейропатия.

Администрация больницы просит провести проверку в отношении своего сотрудника.

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Комментарии
12
Ankor
1 час
Как-то не удивился
Заливщик голосовых планок
1 час
"Психбольница Николая Чудотворца" - масштаб!
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