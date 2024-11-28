Военные из Петербурга добиваются квартир через КС. В Минобороны просят умерить аппетиты

Источник: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»







Петербургские военные в Конституционном суде отвоёвывают обещанное государством жильё. Более чем за 20 лет службы Родина отблагодарила квартирой не их, а членов семьи, в Минобороны считают: хватит.

Квартирный вопрос военнослужащих обсуждали на открытом заседании Конституционного суда 28 ноября. Повод дали жалобы Юлии Митрофановой и Ивана Рыбакова — подполковников, у которых на двоих без малого полвека службы. Оба уверены, что гарантированное законом самостоятельное право на жильё реализовать им не дали, пусть и выделяли квартиры.

Служили оба, право одно

Юлия Митрофанова получила квартиру в 2003 году в Ростове-на-Дону — через год после того, как заключила контракт с министерством. Однако жильё ей предоставили не как военнослужащей, а как вдове майора. Он погиб, выполняя обязанности военной службы, оставив жену с ребёнком. В 2010 году женщина приватизировала квартиру на себя и сына, а через семь лет подарила сыну свою половину в связи с переводом в Петербург. По новому месту службы подполковника Митрофанову постоянным жильём не обеспечивали, пригодной для жизни недвижимости в собственности у неё нет.

Женщина обратилась в жилищную комиссию своей войсковой части с просьбой поставить её на учёт как нуждающуюся в жилом помещении, имея за плечами выслугу более чем в 20 лет и более 5 лет с момента ухудшения жилищных условий. Она уверена, что при таком раскладе имеет самостоятельное право на жильё, но в части, а потом и в судах с ней не согласились. Отказ аргументировали, руководствуясь в том числе пунктом 14 статьи 15 Закона «О статусе военнослужащих». В нём сказано, что право на обеспечение жильём предоставляется один раз. Суды сочли, что своё заявительница реализовала, когда распорядилась квартирой в Ростове.

Самостоятельное право

Начальник группы планирования и организации перевозок тыла управления Северо-Западного округа войск национальной гвардии Иван Рыбаков с выслугой более 24 лет и боевым опытом услышал отказ от жилищной комиссии своего ведомства в 2022 году. Он пытался встать на учёт как нуждающийся с членами семьи — женой и тремя детьми. Камнем преткновения оказались 54 квадратных метра в Новоуральске. Двушку в ЗАТО в 2008 году выделили супруге — как сотруднице Уральского электромеханического завода с учётом членов семьи в лице мужа и малолетней дочери. Через два года Рыбаков отказался от приватизации квартиры в пользу дочери. Примерно тогда же семья переехала из Новоуральска. Продать квартиру в закрытом городе женщина, действуя как представитель дочери, смогла только в 2017 году.

Отказ Рыбакову комиссия мотивировала той же статьёй, что и в случае Митрофановой. В дополнение подполковнику указали на пункт Правил учета военнослужащих, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства, который исключает из категории нуждающихся тех, кто ухудшил свои условия, обменяв, подарив или продав полученные от государства квадратные метры.

Заявитель указывал, что даже если продажу квартиры в Новоуральске считать намеренным ухудшением жилищных условий, то до его обращения в комиссию прошло 5 лет. Согласно Жилищному кодексу, истечение этого срока позволяет гражданам встать на учёт как нуждающимся. Этот же срок закрепляют Правила признания военнослужащих — граждан РФ, проходящих военную службу по контракту, нуждающимися в жилых помещениях.

Кроме того, как отмечает Рыбаков, муниципальная собственность не является разновидностью государственной. Предоставленная его жене двушка была приватизирована из муниципального жилищного фонда. Следовательно, сам он, как военный, жильём за счёт госсобственности обеспечен не был. За бортом остались и двое детей, младшему из которых сейчас 6 лет.

Оба подполковника считают, что обжалуемые положения Закона «О статусе военнослужащих» и Правил учёта военнослужащих препятствуют военным получать меры соцподдержки за счет федерального бюджета, если раньше они были обеспечены жильем в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан, несмотря на уже приобретённое по закону самостоятельное право.

Сверхнормативная несправедливость или нюансы толкования

Власть в лице своих представителей в КС неконституционности не увидела. Полномочные представители президента, правительства, Государственной думы и Совета Федерации единодушны: нормы соответствуют Основному закону и не нарушают права заявителей. Однако Юрий Петров и Андрей Клишас, выступающие от Госдумы и СФ, не исключают дополнительное правовое регулирование.

Как полагают в Госдуме, поводом для жалоб заявителей стала ошибка в толковании. Спорные нормы не дают повторно выделить жильё военному, который в обоих случаях получал квартиру как самостоятельный субъект жилищных правоотношений и реализовал право, принадлежащее исключительно ему. Право же членов семьи является производным.

Именно таким, как считает Петров, было право Митрофановой и Рыбакова при получении квартир в Ростове и Новоуральске.

«Возникшее у каждого из них самостоятельное право на получение жилья от государства в рамках Закона „О статусе военнослужащих“, как представляется, не может быть ограничено судом со ссылками на обжалуемые нормы», — заявил Петров. Он отметил, что жилищные гарантии, которые государство даёт военным, — это существенный стимул идти служить.

«Представляется, что, устанавливая такие гарантии и права, законодатель не подразумевал, что военнослужащий, отдав службе более 10 лет, будет ограничен в праве получить жилье по той причине, что ранее как член семьи другого военнослужащего или как вдова офицера уже получил жилье от государства», — говорит полпред Госдумы.

Из позиции Совета Федерации следует, что однократность обеспечения военнослужащих жильем предусмотрена для конкретного случая — когда он увольняется со службы по льготным основаниям и выбирает другое место жительства. Получить жильё при переезде как раз и позволено лишь раз, при этом вернув государству выделенное ранее жильё.

«Мы же прекрасно понимаем, что условие об однократности получения жилья связано с ограниченностью ресурсов Минобороны, государственных, муниципальных образований», — добавляет Клишас.

В военном ведомстве согласны с тем, что ресурсы небесконечны, но настаивают: заявители своё получили.

По словам начальника отдела департамента жилищного обеспечения Минобороны Татьяны Орской, на учёте министерства состоит более 50 тысяч военнослужащих, больше двух тысяч из них имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Но даже здесь есть очередь, первый в ней ждёт с 2016 года. И в эти 50 тысяч не входят участники накопительной ипотечной системы.

Как говорит представитель Минобороны, заявители были обеспечены жильём в установленном законом порядке, сдать его государству, чтобы крышу над головой получили другие очередники, не могут, соответственно, повторное выделение квартир необоснованно, сверхнормативно и не отвечает требованиям социальной справедливости.