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Финляндия Google планирует инвестировать в облачные и дата-центры Финляндии. Сумма сделки — более 27 миллионов евро

Google планирует инвестировать в облачные и дата-центры Финляндии. Сумма сделки — более 27 миллионов евро

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7 комментариев

Интернет-корпорация Google планирует приобрести в Финляндии земельные участки в Мухосе и Каяани для строительства инфраструктуры облачных и дата-центров. Об этом 28 ноября сообщает издание Yle.

Общая стоимость сделки составляет более 27 миллионов евро, а общая площадь участков — около 1 400 гектаров. Главное лесное управление Финляндии (Metsähallitus) уже выдало разрешение на продажу.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал сделку «исторической по своему масштабу» и подчеркнул, что она закладывает основу для возможных будущих инвестиций.

Google имеет дата-центры в Финляндии с 2011 года. На территории дата-центров компании в Хамине трудятся примерно 400 человек.

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Комментарии
7
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
молодцы, гуглы) надо ещё севернее, чтобы на охлаждении экономить, но не мне им советовать, им явно виднее.
Гость
37 минут
Какие облачные центры? Они дровами топить и освещать будут?
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