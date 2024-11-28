Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Челябинской области миниатюрную женщину задержали за убийство соперницы. Тело жертвы искали две недели

В Челябинской области миниатюрную женщину задержали за убийство соперницы. Тело жертвы искали две недели

2 895
12 комментариев

Пропавшую в середине ноября жительницу Челябинской области нашли мертвой на окраине села Великопетровка, в котором она жила. Выяснилось, что женщину задушили, а по подозрению в преступлении задержали её односельчанку, которая увидела в ней соперницу. Подробности 28 ноября сообщают Следственный комитет региона и портал 74.RU.

Источник:

43-летняя Анастасия пропала 15 ноября в Карталинском районе. На следующий день ее родные обратились в полицию, и почти через две недели поисков тело женщины с веревками на горле и руках обнаружили в сарае на окраине деревни. Подозреваемую задержали.

Следствие полагает, что с женщиной расправилась её 46-летняя знакомая, живущая в селе. По предварительной информации, причиной стала ревность. СК показал видео, на котором миниатюрная и хрупкая на вид женщина в светлой куртке показывает, как душила соперницу.

Как стало известно 74.RU, подозреваемая 15 ноября застукала Анастасию со своим мужчиной и позвала её разобраться.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщина помещена под стражу. Односельчане говорят, что без присмотра осталась её больная дочь.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
Шерстяная размоташка со своими культурными традициями. 🥱
Леонтий
4 минуты
Не миниатюрная.Один круп какой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26