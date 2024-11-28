В Челябинской области миниатюрную женщину задержали за убийство соперницы. Тело жертвы искали две недели

Пропавшую в середине ноября жительницу Челябинской области нашли мертвой на окраине села Великопетровка, в котором она жила. Выяснилось, что женщину задушили, а по подозрению в преступлении задержали её односельчанку, которая увидела в ней соперницу. Подробности 28 ноября сообщают Следственный комитет региона и портал 74.RU.

Источник: СУ СК России по Челябинской области

43-летняя Анастасия пропала 15 ноября в Карталинском районе. На следующий день ее родные обратились в полицию, и почти через две недели поисков тело женщины с веревками на горле и руках обнаружили в сарае на окраине деревни. Подозреваемую задержали.

Следствие полагает, что с женщиной расправилась её 46-летняя знакомая, живущая в селе. По предварительной информации, причиной стала ревность. СК показал видео, на котором миниатюрная и хрупкая на вид женщина в светлой куртке показывает, как душила соперницу.

Как стало известно 74.RU, подозреваемая 15 ноября застукала Анастасию со своим мужчиной и позвала её разобраться.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщина помещена под стражу. Односельчане говорят, что без присмотра осталась её больная дочь.