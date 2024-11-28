Будущий фермер, бывший мотоциклист. Суд отправил в колонию петербуржца за нарушение ПДД, но у него другие планы

Полтора года строгого режима получил житель Петербурга, который управлял мотоциклом, не имея на это прав. Он рассказал суду о крови, цветах, фермерстве и автомате.

О решении 28 ноября рассказывает глава пресс-службы судов Дарья Лебедева. Дело Дмитрия Каземирова слушал Колпинский районный суд. Дорожная полиция остановила его в мае этого года, у кроссового мотоцикла не было госномера, а водитель явно был пьян. Оказалось, что нет не только номера, но и прав — их Каземирова ранее уже лишили. Освидетельствование он проходить отказался, потому что употреблял наркотики.

Фигурант признал вину и раскаялся. Он также пояснил, что уже подписал контракт с Минобороны и планирует отправиться на СВО. В зоне боевых действий у него много планов — защищать родину, заработать родителям денег, получить награды и офицерское звание, а также вступить в программу «Время героев». После возвращения с СВО Каземиров рассчитывает стать героем России и начать новую жизнь, посвятив себя фермерству и животноводству.

«Чтобы руки любимой женщины могли держать цветы, руки настоящего мужчины должны держать автомат. И пока эти руки держат автомат, цветы никогда не будут забрызганы кровью», — поделился с судом своими соображениями Каземиров.

В ближайшее время автомат Каземирову держать не придется. Суд приговорил его к полутора годам колонии строгого режима и лишил прав еще на три года.