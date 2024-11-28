Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Будущий фермер, бывший мотоциклист. Суд отправил в колонию петербуржца за нарушение ПДД, но у него другие планы

Будущий фермер, бывший мотоциклист. Суд отправил в колонию петербуржца за нарушение ПДД, но у него другие планы

1 214
3 комментария

Полтора года строгого режима получил житель Петербурга, который управлял мотоциклом, не имея на это прав. Он рассказал суду о крови, цветах, фермерстве и автомате.

О решении 28 ноября рассказывает глава пресс-службы судов Дарья Лебедева. Дело Дмитрия Каземирова слушал Колпинский районный суд. Дорожная полиция остановила его в мае этого года, у кроссового мотоцикла не было госномера, а водитель явно был пьян. Оказалось, что нет не только номера, но и прав — их Каземирова ранее уже лишили. Освидетельствование он проходить отказался, потому что употреблял наркотики.

Фигурант признал вину и раскаялся. Он также пояснил, что уже подписал контракт с Минобороны и планирует отправиться на СВО. В зоне боевых действий у него много планов — защищать родину, заработать родителям денег, получить награды и офицерское звание, а также вступить в программу «Время героев». После возвращения с СВО Каземиров рассчитывает стать героем России и начать новую жизнь, посвятив себя фермерству и животноводству.

«Чтобы руки любимой женщины могли держать цветы, руки настоящего мужчины должны держать автомат. И пока эти руки держат автомат, цветы никогда не будут забрызганы кровью», — поделился с судом своими соображениями Каземиров.

В ближайшее время автомат Каземирову держать не придется. Суд приговорил его к полутора годам колонии строгого режима и лишил прав еще на три года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
43 минуты
Слов нет
Гость
10 минут
Забористая трава.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26