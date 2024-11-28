«Ангела, извини меня». Путин заявил, что не пугал Меркель собаками

Президент России Владимир Путин на самом деле не пугал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель своими лабрадорами, и еще раз извинился за этот эпизод. Об этом 28 ноября глава государства заявил на пресс-подходе в Астане.

Источник: Kremlin.ru







«Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал — я бы никогда этого не сделал», — заявил Владимир Путин. В свое оправдание он сказал, что хотел лишь создать непринужденную и приятную атмосферу.

Президент напрямую обратился к Меркель с извинениями: «Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли… Приношу свои извинения». Путин отметил, что если когда-нибудь экс-канцлер прилетит в Москву, то никаких собак больше не будет.

В недавно опубликованных мемуарах Ангела Меркель заявила, что «оцепенела в страхе» перед лабрадором на переговорах с Путиным в Сочи в 2007 году. Страх связан с тем, что на одной из ярмарок в Укермарке ее укусила собака.