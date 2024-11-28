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Общество Ректор СПбГУ предложил сделать семью отдельным субъектом права

Ректор СПбГУ предложил сделать семью отдельным субъектом права

1 024
6 комментариев

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев выступил на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (организацию возглавляет патриарх Кирилл). В числе прочего он предложил наделить семью отдельным правовым статусом.

«То предложение декана юридического факультета нашего университета — юридическое закрепление за каждой семьей статуса субъекта права. Депутаты мне сказали, что это трудная задача. Но я чувствую, что совсем и не трудная, учитывая вашу реакцию», — заявил он на заседании.

По словам Кропачева, если семья станет отдельным субъектом, то выделять социальную помощь можно будет отдельным членам семьи.

«Если мы хотим оказать помощь семье в целом, то такой возможности у нас сейчас нет. И машины, и квартиры передаются конкретным людям. Какие правовые проблемы потом возникают, нетрудно догадаться. Поэтому хорошо было бы нам решить эту проблему», — добавил он.

Ректор также предложил провести в Петербурге идеологический и мировоззренческий форум.

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Комментарии
8
Игорь Протасов
44 минуты
В ЕС и США семьи живут весьма неплохо... не будучи отдельным субъектом права :-)
282694747
52 минуты
Пподажная 🤮
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