Ректор СПбГУ предложил сделать семью отдельным субъектом права

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев выступил на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (организацию возглавляет патриарх Кирилл). В числе прочего он предложил наделить семью отдельным правовым статусом.

«То предложение декана юридического факультета нашего университета — юридическое закрепление за каждой семьей статуса субъекта права. Депутаты мне сказали, что это трудная задача. Но я чувствую, что совсем и не трудная, учитывая вашу реакцию», — заявил он на заседании.

По словам Кропачева, если семья станет отдельным субъектом, то выделять социальную помощь можно будет отдельным членам семьи.

«Если мы хотим оказать помощь семье в целом, то такой возможности у нас сейчас нет. И машины, и квартиры передаются конкретным людям. Какие правовые проблемы потом возникают, нетрудно догадаться. Поэтому хорошо было бы нам решить эту проблему», — добавил он.

Ректор также предложил провести в Петербурге идеологический и мировоззренческий форум.