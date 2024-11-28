В Перми пассажирский автобус с людьми съехал с моста и сгорел дотла

В Перми пассажирский автобус c людьми съехал с развязки у Красавинского моста и загорелся. Пострадали три человека. Подробности 28 ноября сообщает портал 59.RU .

По данным местного Дептранса, водитель автобуса 15-го маршрута потерял управление в районе Светлогорской улицы. После чего автобус наехал на препятствие и съехал с дороги. Начался пожар, общественный транспорт сгорел дотла. Двадцать пассажиров успели выбежать из салона самостоятельно.