В Перми пассажирский автобус с людьми съехал с моста и сгорел дотла

В Перми пассажирский автобус c людьми съехал с развязки у Красавинского моста и загорелся. Пострадали три человека. Подробности 28 ноября сообщает портал 59.RU.
По данным местного Дептранса, водитель автобуса 15-го маршрута потерял управление в районе Светлогорской улицы. После чего автобус наехал на препятствие и съехал с дороги. Начался пожар, общественный транспорт сгорел дотла. Двадцать пассажиров успели выбежать из салона самостоятельно.
В компании-перевозчике ООО «Автомиг» полагают, что аварию могла спровоцировать выехавшая на встречку машина, вынудившая водителя автобуса вильнуть вправо.
Пострадал сам водитель и двое пассажиров. Погибших нет. Следственный комитет региона возбудил по факту случившегося уголовное дело. Проверку также проводят полиция и прокуратура.
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