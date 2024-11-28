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Происшествия В Перми пассажирский автобус с людьми съехал с моста и сгорел дотла

В Перми пассажирский автобус с людьми съехал с моста и сгорел дотла

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5 комментариев

В Перми пассажирский автобус c людьми съехал с развязки у Красавинского моста и загорелся. Пострадали три человека. Подробности 28 ноября сообщает портал 59.RU.

Источник:

По данным местного Дептранса, водитель автобуса 15-го маршрута потерял управление в районе Светлогорской улицы. После чего автобус наехал на препятствие и съехал с дороги. Начался пожар, общественный транспорт сгорел дотла. Двадцать пассажиров успели выбежать из салона самостоятельно.

В компании-перевозчике ООО «Автомиг» полагают, что аварию могла спровоцировать выехавшая на встречку машина, вынудившая водителя автобуса вильнуть вправо.

Пострадал сам водитель и двое пассажиров. Погибших нет. Следственный комитет региона возбудил по факту случившегося уголовное дело. Проверку также проводят полиция и прокуратура.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
47 минут
У компании "Автомиг" нет денег на видеорегистраторы, чтоб потом не фантазировать про причины аварии?
Гость
47 минут
Да теперь садясь в транспорт не в телефон надо тыкать, а готовиться к эвакуации в любой момент
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