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Строительство Для счастья покупателям жилья нужно от 54 до 87 квадратных метров

Для счастья покупателям жилья нужно от 54 до 87 квадратных метров

444
1 комментарий

От 54 до 87 кв. м жилья нужно людям «для счастья». Таковы данные опроса, проведенного среди пользователей соцсетей Группы Аквилон.

Согласно результатам исследования, 42,5 % респондентов предпочли бы лоты площадью от 54 до 87 кв. м. Более трети опрошенных, а именно 39 %, будут счастливы в просторных квартирах площадью от 87 квадратных метров. 14,5 % будет достаточно площади от 32 до 55 кв. м. Самые маленькие варианты — площадью от 22 до 37 кв. м — сделают счастливыми лишь 4 % опрошенных.

Опрос проводился среди более чем 20 тысяч подписчиков из разных регионов страны — в том числе Санкт-Петербурга и Ленобласти, Москвы, Архангельска, Северодвинска, Иваново и Нижнего Новгорода.

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Комментарии
1
282694747
42 минуты
Для счастья русскому покупателю нужно столько метров на которые он заработал, гос-во не предоставляет такой возможности
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