Для счастья покупателям жилья нужно от 54 до 87 квадратных метров

Согласно результатам исследования, 42,5 % респондентов предпочли бы лоты площадью от 54 до 87 кв. м. Более трети опрошенных, а именно 39 %, будут счастливы в просторных квартирах площадью от 87 квадратных метров. 14,5 % будет достаточно площади от 32 до 55 кв. м. Самые маленькие варианты — площадью от 22 до 37 кв. м — сделают счастливыми лишь 4 % опрошенных.