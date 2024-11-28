Патриарх Кирилл рассказал, что вернуть раку Александра Невского в лавру помог Путин

Выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора, патриарх Кирилл рассказал о возвращении раки Александра Невского в лавру. Часть мемориального комплекса гробницы Александра Невского передали из Эрмитажа в Благовещенскую церковь осенью 2023 года.
«Я инициировал это событие, но понимал, какая оппозиция существует. И поэтому сразу обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой помочь вернуть раку Александра Невского из музея», — рассказал патриарх.
Кирилл также поблагодарил губернатора Петербурга Александра Беглова, назвав его человеком, который заботится о православных верующих. Беглов также принял участие в заседании народного собора.
С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была изъята и помещена в Эрмитаж. Мощи Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор лавры. В 2021 году Кирилл призвал вернуть серебряную раку князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру. Нахождение раки в Зимнем дворце патриарх назвал «оскорблением памяти» императрицы Елизаветы Петровны.
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