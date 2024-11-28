Патриарх Кирилл рассказал, что вернуть раку Александра Невского в лавру помог Путин

«Я инициировал это событие, но понимал, какая оппозиция существует. И поэтому сразу обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой помочь вернуть раку Александра Невского из музея», — рассказал патриарх.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была изъята и помещена в Эрмитаж. Мощи Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор лавры. В 2021 году Кирилл призвал вернуть серебряную раку князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру. Нахождение раки в Зимнем дворце патриарх назвал «оскорблением памяти» императрицы Елизаветы Петровны.