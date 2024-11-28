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Происшествия Врачи достали карабин из мозга 13-летнего подростка в Карелии

Врачи достали карабин из мозга 13-летнего подростка в Карелии

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1 комментарий
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Занятие на тренажере закончилось для юного жителя Карелии проломленной головой и срочной госпитализацией. Металлический карабин вошел ему прямо в мозг.

О необычном и сложном случае 28 ноября рассказал на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Накануне в Сортавальскую районную больницу поступил 13-летний мальчик. Он занимался на тренажере в бассейне, когда струна с разделительной дорожки ударила ему по голове. Разорвался фиксирующий крюк. В результате карабин проломил подростку череп и вошел в мозг.

В Сортавалу сразу выехали нейрохирург и анестезиолог-реаниматолог из Республиканской больницы им. В. А. Баранова, а Минздрав Карелии связался с коллегами из Петербурга для телемедицинской консультации. К спасению мальчика подключился главврач Сортавальской ЦРБ, только закончивший другую операцию.

Филигранная операция по извлечению инородного тела из мозга подростка прошла успешно. Мальчика стабилизировали, после чего перевели в республиканскую больницу. Конечно, динамика его состояния еще может поменяться, но сейчас подросток экстубирован и дышит сам.

«Мы все молимся, чтобы у ребёнка всё было хорошо. А врачи сделают для этого всё возможное и невозможное», — добавил Охлопков.

Следственный комитет Карелии возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. По предварительным данным ведомства, подросток получил травму карабином тормозного пояса для плавания во время группового занятия с тренером в бассейне.

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Комментарии
1
Гость
39 минут
Бедный ребёнок. 😳🙁
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