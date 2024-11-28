В Петербурге подготовили подарок для Деда Мороза. Арт-объект в виде матрешки отправят в Великий Устюг

В Петербурге постепенно готовятся к новогодним праздникам. Пока одни закупают продукты и подарки, другие уже подготовились для поздравления Всероссийского Деда Мороза, создав специально для него двухметровую матрешку. Об этом в четверг, 28 ноября, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе художницы Валерии Лошак.

Вместе с гостями своей творческой мастерской Лошак создала арт-объект в технике валяния из шерсти. Для изготовления двухметровой матрешки потребовалось несколько килограммов окрашенной шерсти и почти целый месяц усердной работы. Готовый объект весом в 50 килограммов вобрал в себя множество цветов и был украшен детализированной росписью. Как отметили в пресс-службе, каждая часть этой матрешки наполнена русским колоритом и атмосферой Нового года.

«Матрешка — это не просто символ России, это олицетворение тепла и уюта, которые мы стремимся подарить в эти зимние дни. Я надеюсь, что наш подарок принесет радость не только Деду Морозу, но и всем, кто увидит эту работу», — поделилась художница.

В настоящее время ведутся переговоры с «Почтой России» о доставке арт-объекта из Петербурга в резиденцию Деда Мороза, которая находится на Севере — в Великом Устюге. Передача матрешки запланирована на декабрь.