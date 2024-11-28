СКА проиграл «Адмиралу», это 13-е поражение в сезоне

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Встреча проходила во Владивостоке 28 ноября. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) по буллитам.

За СКА забили Александр Никишин (10-я минута), Марат Хайруллин (55). У «Адмирала» отличились Никита Сошников (21, победный буллит) и Джек Родуолд (48).

Это поражение для СКА стало 13-м в сезоне в 31-м матче. В таблице Западной конференции команда Романа Ротенберга опустилась на четвертое место (40 очков). Выше — московское «Динамо» (41), «Спартак» (43) и «Локомотив» (52).

Следующий матч СКА проведет 30 ноября в Хабаровске против слабейшей команды сезона — «Амура».