Манул Тимофей из Московского зоопарка достиг своей идеальной формы. Посмотрите, как он сейчас выглядит

Манул Тимофей из Московского зоопарка на 100% готов к зиме. Он достиг своей идеальной формы и закончил процесс зажировки. Зоопарк 28 ноября поделился забавными кадрами с хищником.
Сейчас вес животного достиг семи килограммов. У Тимофея порыжели бока, а сам он стал более пушистым. После завершения зажировки количество кормлений и сами порции для Тимоши начали уменьшать. Осенью животное кормили дважды в день всю неделю, кроме воскресенья.
«Сейчас у Тимоши чередуются дни с кормлением 2 раза и 1 раз в день. Воскресенье по-прежнему „голодный“ день. А размер суточной порции уменьшился до 150–250 граммов», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В декабре и январе вес манула останется таким же, как сейчас. С февраля Тимофей начнет худеть к лету под пристальным вниманием зоологов.
Следующие пару месяцев у животного будет достаточно размеренный образ жизни. С наступлением зимы Тимофей редко выходит на улицу. Происходит это только рано утром или поздно вечером.
Неделю назад Московский зоопарк показывал Тимошу, вес которого тогда составлял больше шести килограммов.
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