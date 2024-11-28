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Общество Манул Тимофей из Московского зоопарка достиг своей идеальной формы. Посмотрите, как он сейчас выглядит

Манул Тимофей из Московского зоопарка достиг своей идеальной формы. Посмотрите, как он сейчас выглядит

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3 комментария

Манул Тимофей из Московского зоопарка на 100% готов к зиме. Он достиг своей идеальной формы и закончил процесс зажировки. Зоопарк 28 ноября поделился забавными кадрами с хищником.

Источник:

Сейчас вес животного достиг семи килограммов. У Тимофея порыжели бока, а сам он стал более пушистым. После завершения зажировки количество кормлений и сами порции для Тимоши начали уменьшать. Осенью животное кормили дважды в день всю неделю, кроме воскресенья.

«Сейчас у Тимоши чередуются дни с кормлением 2 раза и 1 раз в день. Воскресенье по-прежнему „голодный“ день. А размер суточной порции уменьшился до 150–250 граммов», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Источник:

В декабре и январе вес манула останется таким же, как сейчас. С февраля Тимофей начнет худеть к лету под пристальным вниманием зоологов.

Следующие пару месяцев у животного будет достаточно размеренный образ жизни. С наступлением зимы Тимофей редко выходит на улицу. Происходит это только рано утром или поздно вечером.

Неделю назад Московский зоопарк показывал Тимошу, вес которого тогда составлял больше шести килограммов.

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Комментарии
3
RomCraft
32 минуты
Из физики известно, что идеальная форма тела - это шар. Так что, Тимофею ещё есть к чему стремиться.
olen
41 минута
кароче ему наплевать на центральное отопление и много еды, чо то знает..
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