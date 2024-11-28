Манул Тимофей из Московского зоопарка достиг своей идеальной формы. Посмотрите, как он сейчас выглядит

Манул Тимофей из Московского зоопарка на 100% готов к зиме. Он достиг своей идеальной формы и закончил процесс зажировки. Зоопарк 28 ноября поделился забавными кадрами с хищником.

Сейчас вес животного достиг семи килограммов. У Тимофея порыжели бока, а сам он стал более пушистым. После завершения зажировки количество кормлений и сами порции для Тимоши начали уменьшать. Осенью животное кормили дважды в день всю неделю, кроме воскресенья.