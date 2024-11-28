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Общество Уникальный случай: в Петербурге поселилась самая крупная птица региона

Уникальный случай: в Петербурге поселилась самая крупная птица региона

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2 комментария
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Очень редкий случай в Петербурге: среди жилых домов поселился дикий глухарь — птица обычно осторожная и с людьми не контактирующая, к тому же занесённая в Красную книгу Санкт-Петербурга. Это самая крупная птица в наших лесах, рассказывает и показывает 28 ноября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

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Молодой самец глухаря расхаживает по частному сектору в посёлке Лисий Нос в Приморском районе уже третий день. Ему примерно полгода, но размером он уже со взрослую птицу. Юный возраст выдает пока ещё небольшой клюв.

«Возможно, из-за молодости и отсутствия опыта птица меня совершенно не боится. Хотя подобное поведение совершенно для него нетипично: в природе это крайне осторожная птица», — рассказывает Павел Глазков.

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Ближайшие к Лисьему Носу места, где встречаются глухари, — это заказники «Сестрорецкое болото» и «Левашовский». Вероятно, оттуда самец и прилетел. Частный сектор привлёк его возможностью насытиться. Здесь много осеннего лакомства — хвойных растений. Своим мощным клювом, как ножницами, глухарь ловко срезает хвоинки и заглатывает их целиком. «Обследуя территорию, глухарь нашёл красную замерзшую тряпку и, словно разъярённый бык, набросился на неё и начал трепать. Хорошо, что на меня не набросился!» — отмечает Павел Глазков.

В сентябре в Приозерском районе Ленобласти его собрат отвесил биологу несколько чувствительных ударов.

«Через какое-то время глухарь потерял интерес к тряпке и продолжил обследовать территорию посёлка. Когда он уверенно взлетел на забор, я порадовался, что птица лётная, крылья целые. А главное — у глухаря хороший аппетит. Над местными декоративными насаждениями он поработал не хуже профессионального садовника», — пишет Павел Глазков.

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Глухарь Птицы Природа Павел Глазков
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Комментарии
2
Гость
26 минут
Может не так все худо на белом свете?
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