Путин: в РФ производят в 10 раз больше ракетной техники, чем в странах НАТО, вместе взятых

Все ракеты, которые Запад поставляет Киеву, имеют более дальнобойные и сильные аналоги в российских вооруженных силах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 28 ноября.

По словам Путина, в России производится в 10 раз больше ракетной техники, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. А в 2025 году РФ нарастит ее производство еще на 25-30%, передает RIA_Kremlinpool .

Путин отметил, что ракетная система «Искандер» аналогична всем трем модификациям американских ракет ATACMS, у нее такая же масса боевой части в тротиловом эквиваленте, но при этом больше дальность. «Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги», — подчеркнул президент. Отечественная авиационная ракета Х-101 является аналогом британских ракет Storm Shadow, французских SCALP и немецкой Taurus, и тоже значительно превышает их по дальности, пишет ТАСС.