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Власть Путин: в РФ производят в 10 раз больше ракетной техники, чем в странах НАТО, вместе взятых

Путин: в РФ производят в 10 раз больше ракетной техники, чем в странах НАТО, вместе взятых

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101 комментарий

Все ракеты, которые Запад поставляет Киеву, имеют более дальнобойные и сильные аналоги в российских вооруженных силах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 28 ноября.

По словам Путина, в России производится в 10 раз больше ракетной техники, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. А в 2025 году РФ нарастит ее производство еще на 25-30%, передает RIA_Kremlinpool.

Путин отметил, что ракетная система «Искандер» аналогична всем трем модификациям американских ракет ATACMS, у нее такая же масса боевой части в тротиловом эквиваленте, но при этом больше дальность. «Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги», — подчеркнул президент. Отечественная авиационная ракета Х-101 является аналогом британских ракет Storm Shadow, французских SCALP и немецкой Taurus, и тоже значительно превышает их по дальности, пишет ТАСС.

«Пусть никто не забывает о стоящих у нас на вооружении комплексах „Калибр“, гиперзвуковых ракетных комплексах „Кинжал“, „Циркон“, которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире», — сказал Путин (цитата по «Вы слушали Маяк»). Их производство тоже наращивается, а в дальнейшем у России могут появиться и другие разработки вооружений этого класса, добавил он.

Никакие поставки западных вооружений на Украину не изменят ситуацию в зоне боевых действий, заявил Путин.

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Комментарии
101
276434132
1 час
Ракеты и танки, это конечно хорошо, а что там по ВВП на душу населения, как дела с демографией например?
Mimic
1 час
Но напало все же НАТО...
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