В больницах Москвы начнут кормить фриттатой, ризотто и блинами со слабосоленым лососем

По словам Раковой, от питания зависит не только настроение и мотивация человека, но и его общее состояние здоровья. Именно поэтому во взрослых больницах решили ввести новый сбалансированный, разнообразный, а главное — вкусный рацион. Так, пациентам на хирургической диете будут подавать белковый омлет, фруктовое пюре, куриный бульон. Тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ, будут кормить запеченным суфле, перцем с овощами и рисом, супами-пюре, рублеными шницелями, котлетами из трески.