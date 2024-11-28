В больницах Москвы начнут кормить фриттатой, ризотто и блинами со слабосоленым лососем

В московских стационарах обновили меню. Теперь столичные пациенты будут питаться фриттатой, ризотто, блинами со слабосоленым лососем, сырниками и другими вкусными блюдами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова официальному порталу правительства города Mos.ru.
По словам Раковой, от питания зависит не только настроение и мотивация человека, но и его общее состояние здоровья. Именно поэтому во взрослых больницах решили ввести новый сбалансированный, разнообразный, а главное — вкусный рацион. Так, пациентам на хирургической диете будут подавать белковый омлет, фруктовое пюре, куриный бульон. Тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ, будут кормить запеченным суфле, перцем с овощами и рисом, супами-пюре, рублеными шницелями, котлетами из трески.
Также москвичей будут радовать не только изысканными блюдами, но и сервировкой. «Мы заменили посуду на более прочную и эстетичную, чтобы сделать пребывание в больнице максимально комфортным, насколько это возможно», — рассказала заместитель мэра.
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