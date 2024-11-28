«Христиане не боятся так называемого конца света». Патриарх Кирилл — о разговорах о ядерной войне

С духовной точки зрения избыточное беспокойство и спекуляция вокруг темы ядерной войны не приносят пользы человеку. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора, пишет РБК в четверг, 28 ноября.

«Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света», — сказал патриарх. При этом священнослужитель добавил: несмотря на то, что христиане ждут Иисуса, который избавит мир от зла, сидеть сложа руки нельзя.