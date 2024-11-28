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Общество «Христиане не боятся так называемого конца света». Патриарх Кирилл — о разговорах о ядерной войне

«Христиане не боятся так называемого конца света». Патриарх Кирилл — о разговорах о ядерной войне

4 541
60 комментариев

С духовной точки зрения избыточное беспокойство и спекуляция вокруг темы ядерной войны не приносят пользы человеку. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора, пишет РБК в четверг, 28 ноября.

Патриарх отметил, что «враг рода человеческого» хочет создать тревогу, чтобы лишить человека воли. По словам главы РПЦ, так проще манипулировать людьми. 

«Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света», — сказал патриарх. При этом священнослужитель добавил: несмотря на то, что христиане ждут Иисуса, который избавит мир от зла, сидеть сложа руки нельзя. 

Годом ранее патриарх Кирилл говорил, что Россия осталась сильной и независимой страной благодаря созданию учеными ядерного оружия. «Мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот подвиг наших ученых, которые практически спасли страну», — делился епископ РПЦ.

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Комментарии
61
Cashmare
1 час
если "христиане" изо всех сил стремятся сгореть в ядерном огне - пусть горят где-нибудь на задворках мира, хоть по три раза в день. нормальных людей зачем за собой тянуть
михаил.ру
1 час
атеистам не все равно
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