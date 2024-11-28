Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Cколько зарабатывает кейтеринг
Промышленный Петербург
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Шушарах ничего не подозревающие курьеры привозили деньги дропу, а он отправлял их мошенникам за границу

В Шушарах ничего не подозревающие курьеры привозили деньги дропу, а он отправлял их мошенникам за границу

2 414
10 комментариев

В Шушарах полиция задержала местного жителя за пособничество интернет–мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 ноября.

С дропом мошенники связались через мессенджер, предложив легкий заработок. Но оговорились, что он не совсем легальный. Молодого человека это не смутило, и он согласился.

Действовали они так: курьеры из сервисов доставок, ничего не зная о содержимом посылок, привозили дропу деньги, а он перечислял полученное за вычетом комиссии на счета мошенников через криптобиржи за границу.

Жителя Шушар задержали. Ему 22 года. Полиция уже установила его причастность к трем эпизодам хищения денег. Одна из жертв — 75-летняя пенсионерка, которая поверила, что мошенники сохранят ее накопления, и перевела им почти 500 тысяч рублей.

Для борьбы с мошенниками Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти создало официальный Telegram-канал «Ленинградский Cyber-страж». Пользователям рассказывают, как не попасться на уловки злоумышленников и раскрывают схемы их обмана.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
282799367
1 час
"Для борьбы с мошенниками... создало официальный Telegram-канал" Новый метод оперативно-розыскной работы!
iigaza
2 минуты
Слюшай, я русский нехорошо знаю. (с)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
ТОП 5
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00