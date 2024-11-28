В Шушарах ничего не подозревающие курьеры привозили деньги дропу, а он отправлял их мошенникам за границу

В Шушарах полиция задержала местного жителя за пособничество интернет–мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 ноября.

С дропом мошенники связались через мессенджер, предложив легкий заработок. Но оговорились, что он не совсем легальный. Молодого человека это не смутило, и он согласился.

Действовали они так: курьеры из сервисов доставок, ничего не зная о содержимом посылок, привозили дропу деньги, а он перечислял полученное за вычетом комиссии на счета мошенников через криптобиржи за границу.

Жителя Шушар задержали. Ему 22 года. Полиция уже установила его причастность к трем эпизодам хищения денег. Одна из жертв — 75-летняя пенсионерка, которая поверила, что мошенники сохранят ее накопления, и перевела им почти 500 тысяч рублей.