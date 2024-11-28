По Смоленке проплыла диванная флотилия

Необычную диванную флотилию, плывущую по Смоленке, петербуржцы могли наблюдать утром 28 ноября. На надувных платформах плыли сотрудники Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района. Фотограф «Фонтанки» запечатлел, как они преодолевали течение реки.

В четверг команда проекта «Угребись» устроила демонстрационный заплыв. В нем участвовали те, кто помогает восстанавливаться инвалидам. Представители реабилитационного центра отправились по Смоленке на специальных надувных платформах. На таких в будущем смогут плавать люди с физическими ограничениями здоровья. Занятия по гребле планируется проводить для подопечных Центра на регулярной основе.

«Мы хотим сделать место для проведения спортивной активности на воде. Местоположение Центра на Васильевском острове как раз для этого подходит, потому что он находится на берегу Смоленки. Там практически никогда нет ветра и волн», — рассказал руководитель проекта «Угребись», мастер спорта олимпийской Федерации гребного слалома Алексей Васильев.