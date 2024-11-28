Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Cколько зарабатывает кейтеринг
Промышленный Петербург
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Город По Смоленке проплыла диванная флотилия

По Смоленке проплыла диванная флотилия

3 001
11 комментариев
Источник:

Необычную диванную флотилию, плывущую по Смоленке, петербуржцы могли наблюдать утром 28 ноября. На надувных платформах плыли сотрудники Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района. Фотограф «Фонтанки» запечатлел, как они преодолевали течение реки.

1 из 6
Источник:

В четверг команда проекта «Угребись» устроила демонстрационный заплыв. В нем участвовали те, кто помогает восстанавливаться инвалидам. Представители реабилитационного центра отправились по Смоленке на специальных надувных платформах. На таких в будущем смогут плавать люди с физическими ограничениями здоровья. Занятия по гребле планируется проводить для подопечных Центра на регулярной основе.

«Мы хотим сделать место для проведения спортивной активности на воде. Местоположение Центра на Васильевском острове как раз для этого подходит, потому что он находится на берегу Смоленки. Там практически никогда нет ветра и волн», — рассказал руководитель проекта «Угребись», мастер спорта олимпийской Федерации гребного слалома Алексей Васильев.

На надувной платформе, площадь которой шесть на два метра, сверху установлены надувные диваны. «Но вместо них на платформу можно устойчиво закрепить инвалидную коляску», — уточнили представители проекта «Угребись».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
михаил.ру
53 минуты
для них навигация не закончена
DEMOMON
48 минут
А летом, когда тепло было, нельзя было это сделать?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Новости компаний
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Новости компаний
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
ТОП 5
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00