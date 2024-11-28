В Москве экс-руководители опорного банка Роскосмоса получили от 12 до 19 лет колонии за махинации с активами

Фигурантов признали виновными в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, а также особо крупной растрате и мошенничестве. Среди подсудимых: президент и владелец банка Александр Воловник, которому дали самый большой срок — 19 лет колонии строгого режима. Его заместитель Петр Ладонщиков получил 17 лет, а глава кредитного управления Елена Виноградова, руководитель департамента защиты ресурсов 79-летний Сергей Меняйлов, глава отдела этого департамента Александр Никонов и еще шесть бизнесменов — от 12,5 до 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной признали «Роскосмос» и преемника банка — ПАО «Промсвязьбанк».