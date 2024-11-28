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Общество В Москве экс-руководители опорного банка Роскосмоса получили от 12 до 19 лет колонии за махинации с активами

В Москве экс-руководители опорного банка Роскосмоса получили от 12 до 19 лет колонии за махинации с активами

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4 комментария

В Москве вынесли приговор одиннадцати фигурантам дела о растрате средств Фондсервисбанка — опорного банка Роскосмоса. Бывшие руководители кредитно-финансовой организации получили от 19 до 12 лет колонии, пишет «КоммерсантЪ» в четверг, 28 ноября.

Фигурантов признали виновными в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, а также особо крупной растрате и мошенничестве. Среди подсудимых: президент и владелец банка Александр Воловник, которому дали самый большой срок — 19 лет колонии строгого режима. Его заместитель Петр Ладонщиков получил 17 лет, а глава кредитного управления Елена Виноградова, руководитель департамента защиты ресурсов 79-летний Сергей Меняйлов, глава отдела этого департамента Александр Никонов и еще шесть бизнесменов — от 12,5 до 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной признали «Роскосмос» и преемника банка — ПАО «Промсвязьбанк». 

Хищение средств Фондсервисбанка стало уголовным делом еще в 2015 году. Спустя два года фигуранты были задержаны, а в 2020 году материалы дела передали в суд. 

По версии следствия, руководство банка вывело за границу порядка 6,4 миллиарда рублей. Делалось это через компании-однодневки, которые получили в банке невозвратные кредиты. 

Фондсервисбанк был основан еще в 1994 году и обслуживал машиностроительный комплекс РФ. Когда он стал опорным банком Роскосмоса, у него появился филиал на Байконуре. После в банке провели систему мероприятий для избежания банкротства, и он стал «Роскосмосбанком», а затем вошел в ПСБ.

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Комментарии
4
Полно Вам, батюшка
1 час
А почему у нас не как в Китае? и че там рогозин?
altnec
1 час
Очень плохие времена наступили, время пришло безрадостное. С завтрашнего дня пенсионерам и предпенсионерам выдали путевку на ту сторону жизни где её нет, в ускоренном порядке. Мрази правят свой бал.
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