Производство лакокрасочных изделий полыхает на 2 тыс. «квадратов» в Подмосковье

В Московской области тушат крупный пожар на производстве лакокрасочных изделий. За полтора часа его площадь выросла вдвое. МЧС показывает кадры с места.

Утром 28 ноября в Климовске — это микрорайон Подольска — загорелось производственное здание. В 9:50 в пресс-службе МЧС сообщали, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, а на месте работают более 30 пожарных и семь машин МЧС.

К началу двенадцатого часа дня пожар разросся до 2000 «квадратов». Задействованы как минимум 70 специалистов и 22 единицы техники, к месту направлен пожарный поезд. В здании частично обрушилась кровля.

По уточненной информации, загорелось помещение по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Как пишет ТАСС, внутри здания, где случился пожар, помимо складов, находятся пекарня, продуктовые магазины, автозапчасти и пункт участковых полиции. Подмосковная прокуратура уточняет, что возгорание произошло в одном из павильонов строительного рынка. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара.