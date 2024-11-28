Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Cколько зарабатывает кейтеринг
Промышленный Петербург
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Производство лакокрасочных изделий полыхает на 2 тыс. «квадратов» в Подмосковье

Производство лакокрасочных изделий полыхает на 2 тыс. «квадратов» в Подмосковье

1 803
6 комментариев
Источник:

В Московской области тушат крупный пожар на производстве лакокрасочных изделий. За полтора часа его площадь выросла вдвое. МЧС показывает кадры с места.

Утром 28 ноября в Климовске — это микрорайон Подольска — загорелось производственное здание. В 9:50 в пресс-службе МЧС сообщали, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, а на месте работают более 30 пожарных и семь машин МЧС.

+2

К началу двенадцатого часа дня пожар разросся до 2000 «квадратов». Задействованы как минимум 70 специалистов и 22 единицы техники, к месту направлен пожарный поезд. В здании частично обрушилась кровля.

По уточненной информации, загорелось помещение по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Как пишет ТАСС, внутри здания, где случился пожар, помимо складов, находятся пекарня, продуктовые магазины, автозапчасти и пункт участковых полиции. Подмосковная прокуратура уточняет, что возгорание произошло в одном из павильонов строительного рынка. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Московская область Пожар
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Кто-нибудь встречал российскую лакокрасочную продукцию нормального качества? Зачем она?!
Гость
1 час
Наполеон?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
ТОП 5
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00