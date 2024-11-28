Дом Кларка на площади Труда засветился по-новому

На фасаде доходного дома А. Ф. Кларка, расположенного в створе площади Труда на выходе к Благовещенскому мосту, включили новую художественную подсветку. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» подключили ее к системе наружного освещения.
Устаревшие люминесцентные лампы заменили на энергоэффективные компактные светильники и прожекторы, подчеркнув архитектурные детали, изгибы и линии исторического фасада. А чтобы линии электроснабжения не были заметны на фасаде, их уложили в специальные пластиковые каналы, совпадающие по цвету с фасадом. Всего установлено 214 светильников с различной интенсивностью светового потока и 80 прожекторов. Эти светодиоды позволяют сэкономить половину электроэнергии.
Проект реализован в рамках программы взаимодействия правительства Санкт‑Петербурга и ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет». Она реализуется с 2007 года.
«За последние годы благодаря поддержке наших партнеров новое световое оформление получили более 100 объектов: мосты и набережные, площади, памятники архитектуры, ансамбли и отдельные здания, — отметил губернатор Александр Беглов. — Художественная подсветка подчеркивает их уникальность, создает особое световое пространство, которое уже стало достопримечательностью нашего города».