Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Cколько зарабатывает кейтеринг
Промышленный Петербург
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Город Дом Кларка на площади Труда засветился по-новому

Дом Кларка на площади Труда засветился по-новому

1 323
4 комментария
Источник:

На фасаде доходного дома А. Ф. Кларка, расположенного в створе площади Труда на выходе к Благовещенскому мосту, включили новую художественную подсветку. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» подключили ее к системе наружного освещения.

Устаревшие люминесцентные лампы заменили на энергоэффективные компактные светильники и прожекторы, подчеркнув архитектурные детали, изгибы и линии исторического фасада. А чтобы линии электроснабжения не были заметны на фасаде, их уложили в специальные пластиковые каналы, совпадающие по цвету с фасадом. Всего установлено 214 светильников с различной интенсивностью светового потока и 80 прожекторов. Эти светодиоды позволяют сэкономить половину электроэнергии.

1 из 3
Источник:

Проект реализован в рамках программы взаимодействия правительства Санкт‑Петербурга и ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет». Она реализуется с 2007 года.

«За последние годы благодаря поддержке наших партнеров новое световое оформление получили более 100 объектов: мосты и набережные, площади, памятники архитектуры, ансамбли и отдельные здания, — отметил губернатор Александр Беглов. — Художественная подсветка подчеркивает их уникальность, создает особое световое пространство, которое уже стало достопримечательностью нашего города».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
58 минут
Почему не подсвечен 4-й этаж?
Гость
1 час
За чьи налоги это баловство?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Новости компаний
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Новости компаний
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
ТОП 5
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00