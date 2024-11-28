Во время визита Путина в Астане LED-экран показал украинский флаг. Возбуждено дело

Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование инцидента, произошедшего накануне с рекламным экраном ТОО «Керуен Медиа» в Астане. Во время визита президента РФ Владимира Путина LED-экран начал показывать не российский, а украинский флаг. После этого экран отключили. Об этом 28 ноября сообщает МВД РК и отмечает, что правоохранители изучают все возможные причины происшествия, включая технические сбои и потенциальное внешнее несанкционированное вмешательство в работу оборудования компании.

«Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Государственная техническая служба Казахстана уже выяснила, что LED-экран в Астане был взломан хакерами с зарубежных IP-адресов

«27 ноября т. г. в г. Астана на одном из LED-экранов зафиксирован факт подмены на непродолжительное время демонстрируемого изображения флага. По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов», — отмечают в сообщении.

Служба выясняет источник воздействия на рекламный экран и механизм появления неисправности.

Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом на два дня. В программе — участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.