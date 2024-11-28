Воспитательнице детсада под Красноярском, где на прогулке погиб ребенок, ограничили свободу на 2 года

В Лесосибирске вынесли приговор воспитательнице детского сада, где на прогулке погиб трехлетний мальчик. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в четверг, 28 ноября.

Суд установил, что в марте 2023 года воспитательница детсада вместе с группой из 21 ребенка вышла на утреннюю прогулку на площадку. В этот момент трехлетний мальчик залез на игровой комплекс и застрял между напольным покрытием и перилами. Выбраться оттуда ребенок не смог, начал задыхаться и потерял сознание — ему сдавило грудную клетку. Воспитатель заметила малыша только через семь минут. Она освободила пострадавшего и вызвала бригаду скорой помощи. Медики установили у мальчика клиническую смерть.