Обкрадывали во время объятий: в Петербурге накрыли этническую группу карманников

Сотрудники уголовного розыска задержали четверых граждан Таджикистана, которые специализировались на кражах мобильных телефонов и других ценных вещей у жителей Петербурга. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Молодые люди возрастом от 26 до 36 лет действовали в центре города, выбирая жертв среди хорошо одетых прохожих. Они подходили к ним с предложением «померяться силами» или же вели себя как старые знакомые, обнимая и отвлекая внимание. В это время у жертв пропадали телефоны и другие ценности.

Полиция установила, что группа причастна как минимум к пяти кражам, совершённым в сентябре и октябре этого года. В общей сложности они похитили четыре «Айфона» и золотую цепочку, а также смогли получить доступ к онлайн-банкам жертв, списав более 400 тысяч рублей.

Во время обысков у задержанных нашли 15 мобильных телефонов, наличные деньги, банковские карты и новую одежду с бирками и магнитными кнопками. Легальность происхождения вещей никто из задержанных объяснить не смог. Один из участников группы также оказался, предположительно, с наркотиками.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной организованной группой. Их заключили под стражу, а расследование продолжается.