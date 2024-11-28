Гинцбург: разрешение на вакцину от рака ожидается в январе

В январе, как ожидается, будут получены документы, разрешающие применение вакцины от рака. Об этом, как передает РИА Новости 28 ноября, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Гинцбург.

По его словам, клинические исследования проводить не планируется, поскольку каждая вакцина делается индивидуально.

Ранее он уже рассказывал, что вакцина от рака будет персонализированной. К ее разработке привлекут искусственный интеллект — для анализа параметра опухоли и «чертежа» будущего препарата, по которому специалисты за неделю сделают вакцину.