Клиент автосалона «Питер-Лада» разбушевался и облил машины жидкостью для розжига

В Петербурге конфликт посетителя автосалона «Питер-Лада» на Кингисеппском шоссе с администрацией едва не привел к пожару. Накануне днем он явился в дилерский центр и устроил скандал. Что стало поводом для недовольства, неизвестно, однако клиент принес с собой жидкость для розжига и расплескал ее по салонам нескольких отечественных машин. Также мужчина высказывал угрозы поджога.