Клиент автосалона «Питер-Лада» разбушевался и облил машины жидкостью для розжига

В Петербурге конфликт посетителя автосалона «Питер-Лада» на Кингисеппском шоссе с администрацией едва не привел к пожару. Накануне днем он явился в дилерский центр и устроил скандал. Что стало поводом для недовольства, неизвестно, однако клиент принес с собой жидкость для розжига и расплескал ее по салонам нескольких отечественных машин. Также мужчина высказывал угрозы поджога.
Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, прибывший наряд задержал 39-летнего жителя Бугров. Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол о мелком хулиганстве. В автосалоне работала следственно-оперативная группа, которая забрала с собой отпечатки пальцев, бутылку и смывы. Позже было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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