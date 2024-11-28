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Город Проводив один циклон, встречаем другой. Что он нам несёт?

Проводив один циклон, встречаем другой. Что он нам несёт?

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1 комментарий
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В Петербурге по-прежнему аномально тепло, но серо и сыро.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 ноября в городе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, и туман. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха в течение суток +2…+4 градуса.

Циклонические вихри не оставляют Петербург в покое. Едва проводив на восток один из них, город окажется сегодня в передней части следующего облачного циклона. Он сохранит пасмурную погоду, при этом дневные показания термометров будут на 4-5 градусов выше климатической нормы последних дней ноября. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В пятницу и субботу ожидаются местами небольшие дожди и +3…+5 градусов.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Верю только колесову
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