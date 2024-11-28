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Общество «Чистая математика». В администрации президента США призвали Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет

«Чистая математика». В администрации президента США призвали Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет

762
10 комментариев

Администрация президента США призывает власти Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы увеличить численность военнослужащих. Об этом 28 ноября пишет агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена. Собеседник агентства на условиях анонимности объяснил такую необходимость «чистой математикой».

Представитель администрации пояснил, что, по мнению Вашингтона, ВСУ сейчас сильно уступают по численности в рамках конфликта. Он уточнил, что США считают заниженной оценку властей Украины, которые говорят о необходимости мобилизовать еще 160 тысяч человек. «Чистая математика нынешней ситуации в Украине заключается в том, что ей нужно больше военных для участия в боевых действиях», — сказал чиновник.

В настоящее время Украина не мобилизует и не обучает достаточного количества людей, чтобы восполнить боевые потери и при этом не отставать от растущих вооруженных сил России, добавил представитель администрации.

По словам другого американского чиновника, которые приводит агентство Reuters, «русские действительно добиваются прогресса, устойчивого прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции под Курском». Мобилизация, полагает собеседник, помогла бы «существенно изменить ситуацию».

В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют.

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Комментарии
10
Игорь Протасов
52 минуты
Не поможет... более сильная коррумпированная страна третьего мира побеждает более слабую...
Сила в Правде!!
1 час
. /Собседеник агентства на условиях анонимности/ симоньян? хе-хе.
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