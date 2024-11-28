«Чистая математика». В администрации президента США призвали Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет

Администрация президента США призывает власти Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы увеличить численность военнослужащих. Об этом 28 ноября пишет агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена. Собеседник агентства на условиях анонимности объяснил такую необходимость «чистой математикой».

Представитель администрации пояснил, что, по мнению Вашингтона, ВСУ сейчас сильно уступают по численности в рамках конфликта. Он уточнил, что США считают заниженной оценку властей Украины, которые говорят о необходимости мобилизовать еще 160 тысяч человек. «Чистая математика нынешней ситуации в Украине заключается в том, что ей нужно больше военных для участия в боевых действиях», — сказал чиновник.