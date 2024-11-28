Путин рассчитывает, что первый космический пуск с комплекса «Байтерек» состоится в 2025 году

Москва рассчитывает, что первый космический пуск с российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек» состоится уже в 2025 году.
Совместное с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано 27 ноября сайте Кремля.
Путин отметил, что России и Казахстану удалось сохранить и приумножить кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур, на базе которого реализуется проект «Байтерек». Речь идет о создании нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5».
«Рассчитываем, что первый пуск с „Байтерека“ состоится, как и запланировано, уже в будущем году», — сказал Путин.
Также Москва и Астана подтвердили общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской значимости космодрома «Байконур», который в следующем году отмечает 70-летний юбилей. Россия и Казахстанан продолжат работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий, говорится в заявлении.
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