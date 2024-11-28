Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 764мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Путин рассчитывает, что первый космический пуск с комплекса «Байтерек» состоится в 2025 году

Путин рассчитывает, что первый космический пуск с комплекса «Байтерек» состоится в 2025 году

1 041
11 комментариев

Москва рассчитывает, что первый космический пуск с российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек» состоится уже в 2025 году.

Совместное с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано 27 ноября сайте Кремля.

Путин отметил, что России и Казахстану удалось сохранить и приумножить кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур, на базе которого реализуется проект «Байтерек». Речь идет о создании нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5».

«Рассчитываем, что первый пуск с „Байтерека“ состоится, как и запланировано, уже в будущем году», — сказал Путин.

Также Москва и Астана подтвердили общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской значимости космодрома «Байконур», который в следующем году отмечает 70-летний юбилей. Россия и Казахстанан продолжат работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий, говорится в заявлении.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
У него экономика сыпется на 20% в квартал, а он ракетки запускает. Нуачё, "зарплата-то в рублях" (с).
282694747
1 час
Оптимист однако
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
Новости компаний
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10