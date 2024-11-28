Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 764мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Орал по-английски и кидал вещи с балкона. Полиции и МЧС пришлось вскрывать квартиру на Липовой

Орал по-английски и кидал вещи с балкона. Полиции и МЧС пришлось вскрывать квартиру на Липовой

1 305
1 комментарий
Источник:

Вечер 27 ноября в Приморском районе Петербурга перестал быть томным где-то в районе девяти часов. Сначала жителей пугали вопли, а затем дверь в квартиру вопящего стали ломать.

«Какой-то кошмар творится на Липовой аллее. Человек сначала орал и носился по квартире, потом стал орать с балкона и швырять все с балкона. Очень страшно», - рассказала читательница «Фонтанки». Кричал, по ее словам, что-то на английском. Позже на место приехали медики, пожарные и полиция, которым пришлось вломиться в квартиру, чтобы снять неадекватного мужчину с балкона, добавила очевидица.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в 21:37 в полицию Приморского района поступила информация о том, что на балконе дома 11 по Липовой аллее находится жилец, пытающийся покинуть квартиру нетривиальным путем. Прибыв на место, полицейские установили, что 35-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения. На место вызвали МЧС, вскрыли дверь, после чего возмутителя вечернего спокойствия госпитализировали на «скорой». Кроме него, в квартире больше никого не было.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Подумалось-иностранный шпион не выдержал . Нервы знаете ли.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10