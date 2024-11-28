Орал по-английски и кидал вещи с балкона. Полиции и МЧС пришлось вскрывать квартиру на Липовой

Источник: читательница «Фонтанки»

Вечер 27 ноября в Приморском районе Петербурга перестал быть томным где-то в районе девяти часов. Сначала жителей пугали вопли, а затем дверь в квартиру вопящего стали ломать.

«Какой-то кошмар творится на Липовой аллее. Человек сначала орал и носился по квартире, потом стал орать с балкона и швырять все с балкона. Очень страшно», - рассказала читательница «Фонтанки». Кричал, по ее словам, что-то на английском. Позже на место приехали медики, пожарные и полиция, которым пришлось вломиться в квартиру, чтобы снять неадекватного мужчину с балкона, добавила очевидица.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в 21:37 в полицию Приморского района поступила информация о том, что на балконе дома 11 по Липовой аллее находится жилец, пытающийся покинуть квартиру нетривиальным путем. Прибыв на место, полицейские установили, что 35-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения. На место вызвали МЧС, вскрыли дверь, после чего возмутителя вечернего спокойствия госпитализировали на «скорой». Кроме него, в квартире больше никого не было.