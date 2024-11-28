На Фестивале имени Горковенко прозвучат раритеты Шнитке, Рахманинова и Прокофьева

В Петербурге 28 ноября открывается III Петербургский музыкальный фестиваль имени С. К. Горковенко, посвященный памяти известного петербургского дирижера. Его особенность, по словам художественного руководителя, композитора и дирижера Антона Лубченко, — в «исполнении раритетов».

Антон Лубченко Источник: предоставлено организаторами







Первый концерт пройдет на Новой сцене Александринского театра: вместе с киномузыкой Альфреда Шнитке в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга прозвучит полная версия посвященного Мстиславу Ростроповичу, Гидону Кремеру и Юрию Башмету «Концерта на троих» с включением редко исполняемого «Менуэта», написанного уже после премьеры и не вошедшего в основное издание партитуры.

3 декабря на сцене Театра Комиссаржевской прозвучит незавершенная опера «Монна Ванна» Сергея Рахманинова по одноименной пьесе Мориса Метерлинка. Композитор успел написать первый акт произведения, вдохновленного как раз игрой актрисы Веры Комиссаржевской, взял ноты с собой в эмиграцию — но работу так и не закончил. В программе этого же концерта — два варианта музыки к спектаклям «Гамлет» — Прокофьева и Чайковского.

Дневной концерт 7 декабря в Малом зале Филармонии воссоздаст программу одного из концертов Станислава Горковенко — зрители услышат музыку Глинки и Римского-Корсакова, а также фрагменты из балета «Бык на крыше» Дариюса Мийо и сюита «Париж» Жака Ибера. За дирижерским пультом — внук Станислава Горковенко Ярослав Забояркин.

Кульминацией фестиваля станет мировая премьера двух сочинений Прокофьева, которая состоится 9 декабря на сцене Академической Капеллы, — это музыка к фильмам 1942 года, написанная композитором в эвакуации в Алма-Ате — это так и не вышедший на экраны короткометражный фильм «Тоня» Абрама Роома о девушке, оставшейся в осажденном городе работать на телефонной станции, и историческая лента «Котовский». После записи музыки к фильмам ноты были утрачены и теперь восстановлены Антоном Лубченко по авторским рукописям, хранящимся в госархиве (РГАЛИ). Также в программе этого концерта — Первая симфония Рахманинова, которую композитор запрещал исполнять в течение 50 лет после его смерти (запрет был снят лишь в 1993 году).

14 декабря в Эрмитажном театре будет представлена одноактная опера Николая Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» — вокальные партии исполнят солисты Мариинского театра и «Геликон-опера».

А завершится фестиваль 22 декабря общедоступным концертом в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда — будет исполнена симфония Бориса Тищенко «Хроника блокады» и сюита из музыки Антона Лубченко к кинодраме Александра Касаткина «Три дня до весны».