Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни тест Ох уж этот Лев! Только грамотный человек верно ответит на 10 вопросов о языке Толстого

Ох уж этот Лев! Только грамотный человек верно ответит на 10 вопросов о языке Толстого

Сложный тест на пунктуацию

264
Написать комментарий

Предупреждаем: наш экзамен пройдут не все

Источник:

На днях мы открыли «Анну Каренину» Льва Толстого и поняли, почему его так не любят школьники, — вы только попробуйте напишите диктант по его произведениям! В этих длинных и сложных предложениях сам черт ногу сломит. С другой стороны, это лучшая тренировка для тех, кто хочет раз и навсегда выучить правила русского языка. Во всяком случае, что касается пунктуации — уж точно. Думаете, вы сможете везде правильно расставить запятые?

ТЕСТПройден 6 раз
Сложный тест по пунктуации
1 / 10

Начнем с легкого. Сколько запятых должно быть в этом предложении? «Вронский был невысокий (1) плотно сложенный брюнет (2) с добродушно-красивым (3) чрезвычайно спокойным (4) и твердым лицом».

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

ПО ТЕМЕ
Русский язык Тест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26