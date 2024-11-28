Ох уж этот Лев! Только грамотный человек верно ответит на 10 вопросов о языке Толстого

На днях мы открыли «Анну Каренину» Льва Толстого и поняли, почему его так не любят школьники, — вы только попробуйте напишите диктант по его произведениям! В этих длинных и сложных предложениях сам черт ногу сломит. С другой стороны, это лучшая тренировка для тех, кто хочет раз и навсегда выучить правила русского языка. Во всяком случае, что касается пунктуации — уж точно. Думаете, вы сможете везде правильно расставить запятые?