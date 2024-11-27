Стрельба в центре Москвы попала на видео. Ищут пять человек и три автомобиля

Видеозапись стрельбы в центре Москвы опубликовала столичная прокуратура вечером 27 ноября. Участников конфликта ищут. Предположительно, они скрылись на трех автомобилях.
Конфликт произошел между двумя посетителями ресторана «Кофемания» на Большой Никитской: для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. Один из них несколько раз выстрелил в другого из травматического оружия, после чего все участники перепалки разбежались.
В результате стрельбы есть один раненый. На месте работают следователи, здание «Кофемании» оцепили. Предварительно, разыскиваются 5 участников конфликта, уточняет MSK1. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что в Москве разыскиваются три автомобиля, на которых могли скрыться причастные к стрельбе на Большой Никитской улице. Один из автомобилей, предположительно, с номерами Республики Дагестан.
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