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Город В Петербурге из-за аварии на сети невозможно дозвониться в справочные медучреждений

В Петербурге из-за аварии на сети невозможно дозвониться в справочные медучреждений

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6 комментариев

В справочные службы медицинских учреждений Петербурга невозможно дозвониться вечером 27 ноября из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Смольного. Проблема возникла на оборудовании сети передачи данных.

Отмечается, что также временно недоступен телефон справочной службы комздрава о наличии лекарств 246-11-11.

Устранение аварии займет около трех часов.

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Комментарии
6
Куссандра
39 минут
смотрим апока- липсица и готовимся морально.
282694747
36 минут
Забыли ТО провести или опять мышки дамбу прогрызли?
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