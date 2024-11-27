В Петербурге из-за аварии на сети невозможно дозвониться в справочные медучреждений

В справочные службы медицинских учреждений Петербурга невозможно дозвониться вечером 27 ноября из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Смольного. Проблема возникла на оборудовании сети передачи данных.
Отмечается, что также временно недоступен телефон справочной службы комздрава о наличии лекарств 246-11-11.
Устранение аварии займет около трех часов.
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