СМИ: Кипр отобрал «золотые паспорта» у тезок миллиардеров из российского списка Forbes

Кипрское издание Politis обнародовало список из 77 человек, которых лишили «золотых паспортов» Кипра. Среди них есть и фамилии, известные россиянам.
В опубликованном на этой неделе перечне иностранцев, как заметили в BBC, фигурируют тезки Олега Дерипаски («Русал»), Алексея Кузьмичева («Альфа-Групп»), Михаила Гуцериева («Сафмар»), Игоря Кесаева (ГК «Меркурий»), Александра Пономаренко («Шереметьево»), Вадима Мошковича («Русагро»), Сергея Ломакина (Fix Price), Александра Железняка (Пробизнесбанк) и Михаила Юревича (Челябинская область).
Есть и украинские фамилии — тезки бизнесменов Игоря Коломойского, Вадима Шульмана, Олега Бахматюка и Константина Григоришина.
Вместе с фигурантами списка гражданства Кипра лишены и члены их семей, также получившие кипрские паспорта. Причина такого решения не раскрывается. Журналисты отметили, что это может быть связано с предоставлением ложной информации о себе или, например, с выявлением криминального прошлого получателя «золотого паспорта».
Актуальность данных вызывает вопросы. Например, о лишении кипрского паспорта Олега Дерипаски сообщалось ещё в 2019 году.
Кипрская программа «Гражданство за инвестиции», действовавшая с 2013-го по 2020 год, была одной из самых известных в Европе. Она позволяла получить кипрский паспорт в обмен на крупные инвестиции. Основное условие заключалось во вложении не менее 2 млн евро в недвижимость, бизнес или фонды страны. Участники также должны были сохранить инвестиции на срок не менее пяти лет. За время её действия около 7 000 человек получили кипрское гражданство, что принесло стране около 9 млрд евро инвестиций. Программа была закрыта в 2020 году после скандалов, связанных с коррупцией и нарушением правил отбора.
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