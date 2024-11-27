СМИ: Кипр отобрал «золотые паспорта» у тезок миллиардеров из российского списка Forbes

Вместе с фигурантами списка гражданства Кипра лишены и члены их семей, также получившие кипрские паспорта. Причина такого решения не раскрывается. Журналисты отметили, что это может быть связано с предоставлением ложной информации о себе или, например, с выявлением криминального прошлого получателя «золотого паспорта».

Кипрская программа «Гражданство за инвестиции», действовавшая с 2013-го по 2020 год, была одной из самых известных в Европе. Она позволяла получить кипрский паспорт в обмен на крупные инвестиции. Основное условие заключалось во вложении не менее 2 млн евро в недвижимость, бизнес или фонды страны. Участники также должны были сохранить инвестиции на срок не менее пяти лет. За время её действия около 7 000 человек получили кипрское гражданство, что принесло стране около 9 млрд евро инвестиций. Программа была закрыта в 2020 году после скандалов, связанных с коррупцией и нарушением правил отбора.