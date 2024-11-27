В Петербурге снова повышают максимальную стоимость платной парковки. Реальная не меняется

В Смольном подготовили проект постановления о максимальной цене на платную парковку в 2025 году. Она вырастает до 157 рублей, но пугаться не надо.
Документ опубликован 27 ноября. Согласно ему, предельный размер платы за час на платной парковке составит в следующем году 47 рублей 15 копеек для мотоциклов, 157 рублей 12 копеек — для легковых автомобилей, и 235 рублей 70 копеек — для транспортных средств иных категорий. В 2024 году показатель составлял соответственно 45,07 рубля, 150,20 рубля и 225,31 рубля.
Устанавливать максимальную стоимость ежегодно — обязанность комитета по транспорту. Реальный тариф остается прежним — 100 рублей за час для автомобилей.