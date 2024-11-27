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Политика «Битва за свободу и демократию». Фон дер Ляйен раскрыла главный приоритет новой Еврокомиссии

«Битва за свободу и демократию». Фон дер Ляйен раскрыла главный приоритет новой Еврокомиссии

1 309
22 комментария

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы должны сражаться за свободу и суверенитет, как это делают на Украине. Представляя программу новой ЕК на сессии Европарламента 27 ноября, политик отметила, что эта борьба позволит создать будущее нестабильного мира, пишет ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, между всеми жителями ЕС есть нечто общее, и это — «битва за свободу и демократию». Поэтому именно это направление европейский политик сделает главным в программе новой Еврокомиссии.

Также, представляя программу, председатель ЕК говорила об экономике, военных планах, инвестициях и развитии зеленой энергетики. Фон дер Ляйен заявила, что новая Еврокомиссия планирует вытеснить российский сжиженный природный газ с рынка для снижения цен для промышленности и потребителей в ЕС. Кроме того, фон дер Ляйен пообещала, что в первые 100 дней новой ЕК будет принята Белая книга ЕС по обороне. Это будет первая военно-промышленная стратегия Евросоюза. Пост еврокомиссара по обороне, по словам председателя ЕК, займет Андрюс Кубилюс из Литвы.

Напомним, что в середине ноября стало известно, что страны ЕС будут совместно закупать оружие для «укрепления оборонной промышленности». Тогда ЕК анонсировала закупку более чем на 11 миллиардов евро.

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Комментарии
22
Игорь Протасов
1 час
Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы должны сражаться за свободу и суверенитет, как это делают на Украине. Ага... делают те, кто тупой... те, кто поумнее, уже в ЕС и США...
Игорь Протасов
1 час
Урсулу - на восточный фронт!
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