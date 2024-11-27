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Строительство В Новосаратовке построят детский сад, украшенный узором в виде корюшки

В Новосаратовке построят детский сад, украшенный узором в виде корюшки

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В Новосаратовке начали строить новый детский садик на 325 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, ввести его в эксплуатацию планируют в первом квартале 2026 года.

В садике детей примут 14 групп: четыре для детей до трех лет и 10 групп для воспитанников в возрасте от трех до семи лет.

На первом и втором этажах разместятся групповые ячейки для детей младшего и среднего дошкольного возраста, а третий этаж отведут воспитанникам постарше. Кроме того, в помещении будут кабинеты для кружков, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.

Фасады детского сада украсит орнамент с одним из символов Ленобласти.

На территории садика в ЖК «Город первых» установят игровые и спортивные площадки, велопарковки и места для хранения санок и самокатов.

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