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Общество Финнов призвали к кипячению: в воде опасная бактерия

Финнов призвали к кипячению: в воде опасная бактерия

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7 комментариев

Служба охраны окружающей среды столичного региона Финляндии (HSY) призвала жителей начать кипятить воду из-за подозрения на её загрязнение.

Как говорится в сообщении HSY от 27 ноября, предупреждение касается около 2 000 зданий в городе Вантаа, в районах Корсо, Вьерумяки и Валлинойя, а также в промышленной зоне Кела в Туусуле.

Руководитель подразделения производства воды HSY Хели Хяркки в интервью Yle сообщила, что во время внутреннего контроля на подземной водозаборной станции был выявлен показатель, указывающий на присутствие бактерии энтерококка.

Заражение воды энтерококками может привести к желудочно-кишечным расстройствам (диарея, тошнота, боли в животе), инфекциям мочевыводящих путей и, в редких случаях, к тяжёлым инфекциям, включая сепсис, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых. Чтобы избежать вреда, воду надо кипятить не менее пяти минут.

Хяркки советует жителям районов следить за своим самочувствием, если они употребляли воду до введения рекомендации. При появлении симптомов она рекомендует обращаться за медицинской помощью.

Рекомендация кипятить воду будет действовать до тех пор, пока финские власти не проведут дополнительные исследования и не убедятся, что вода безопасна.

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Комментарии
7
Bassbit
45 минут
Петров с Башировым колодцы в Финляндии отравили?
Гость
48 минут
Оперативно. Если в кране есть вода-...
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