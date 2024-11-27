Финнов призвали к кипячению: в воде опасная бактерия

Как говорится в сообщении HSY от 27 ноября, предупреждение касается около 2 000 зданий в городе Вантаа, в районах Корсо, Вьерумяки и Валлинойя, а также в промышленной зоне Кела в Туусуле.

Руководитель подразделения производства воды HSY Хели Хяркки в интервью Yle сообщила, что во время внутреннего контроля на подземной водозаборной станции был выявлен показатель, указывающий на присутствие бактерии энтерококка.

Заражение воды энтерококками может привести к желудочно-кишечным расстройствам (диарея, тошнота, боли в животе), инфекциям мочевыводящих путей и, в редких случаях, к тяжёлым инфекциям, включая сепсис, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых. Чтобы избежать вреда, воду надо кипятить не менее пяти минут.