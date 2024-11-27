Рок-музыканты помогут 17-летнему петербуржцу в лечении









В Петербурге пройдёт традиционный концерт благотворительного фестиваля «Добрый рок». Музыканты по традиции выступят бесплатно, а собранные деньги будут направлены на оплату курсов реабилитации методом иппотерапии.

В этот раз помощь будет оказана 17-летнему Юрию Степанову. У подростка ДЦП, по словам родителей, он старается жить полной жизнью – учится в школе, занимается баскетболом, готовится к поступлению в колледж. Однако сейчас, когда молодой организм стремительно растёт, состояние Юры ухудшается. В частности, возвращается спастика, уменьшается объем движений.

Чтобы улучшить самочувствие молодого человека, было решено, что он пройдет курс иппотерапии (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды) в РОО «Центр взаимной интеграции „Аккорд“», где уже давно и успешно проводятся занятия для взрослых и детей с различными нарушениями. Несколько лет назад Юра уже посещал такие занятия, и после них было заметное улучшение. Однако оплатить курс многодетная семья не в состоянии.

На помощь пришёл «Добрый рок». В октябре уже состоялся концерт в пользу Юры, но собранных средств всё ещё не хватает. В ноябре музыканты вновь поддержат юного петербуржца.

28 ноября на сцену легендарного клуба-музея «Котельная Камчатка» выйдут Кирилл Матвеев, Денис Шкарбанов, Алексей Дёмин и Антон Прохоров. Они исполнят свои песни в акустике. Присоединиться к «Доброму року» могут все желающие.

Подробности можно узнать на официальной странице благотворительного фестиваля.

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