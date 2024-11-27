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Доброе дело Рок-музыканты помогут 17-летнему петербуржцу в лечении

Рок-музыканты помогут 17-летнему петербуржцу в лечении

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В Петербурге пройдёт традиционный концерт благотворительного фестиваля «Добрый рок». Музыканты по традиции выступят бесплатно, а собранные деньги будут направлены на оплату курсов реабилитации методом иппотерапии.

В этот раз помощь будет оказана 17-летнему Юрию Степанову. У подростка ДЦП, по словам родителей, он старается жить полной жизнью – учится в школе, занимается баскетболом, готовится к поступлению в колледж. Однако сейчас, когда молодой организм стремительно растёт, состояние Юры ухудшается. В частности, возвращается спастика, уменьшается объем движений.

Чтобы улучшить самочувствие молодого человека, было решено, что он пройдет курс иппотерапии (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды) в РОО «Центр взаимной интеграции „Аккорд“», где уже давно и успешно проводятся занятия для взрослых и детей с различными нарушениями. Несколько лет назад Юра уже посещал такие занятия, и после них было заметное улучшение. Однако оплатить курс многодетная семья не в состоянии.

На помощь пришёл «Добрый рок». В октябре уже состоялся концерт в пользу Юры, но собранных средств всё ещё не хватает. В ноябре музыканты вновь поддержат юного петербуржца.

28 ноября на сцену легендарного клуба-музея «Котельная Камчатка» выйдут Кирилл Матвеев, Денис Шкарбанов, Алексей Дёмин и Антон Прохоров. Они исполнят свои песни в акустике. Присоединиться к «Доброму року» могут все желающие.

Подробности можно узнать на официальной странице благотворительного фестиваля.

16+

РОО «Центр взаимной интеграции „Аккорд“» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции „Аккорд“» существует исключительно на пожертвования.

Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены — Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в «Аккорд».

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