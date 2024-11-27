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Происшествия «Просто выдайте мне резиновые члены»: в Краснодаре мужчина ограбил секс-шоп

«Просто выдайте мне резиновые члены»: в Краснодаре мужчина ограбил секс-шоп

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13 комментариев

В Краснодаре местный житель, угрожая продавцу ножом, ограбил магазин интим-товаров. С собой он вынес 4 резиновых изделия на сумму более 17 тысяч рублей.

Источник:

Как рассказала пресс-служба регионального МВД, грабителя удалось задержать. Им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли нож и резиновые изделия, украденные из магазина.

Происходящее сняла камера наблюдения. Мужчина направил нож на продавца и обратился к нему со словами: «К вам пожаловал маньяк, просто выдайте мне резиновые члены, сколько есть, и тогда с вами будет всё в порядке». После протянул пакет, куда продавец сложил резиновые изделия. На допросе грабитель заявил, что «не помнит момента преступления».

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Комментарии
13
Cashmare
2 часа
членовредитель. или членоосвободитель
280203653
2 часа
Хе..овое ограбление какое-то
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