«Просто выдайте мне резиновые члены»: в Краснодаре мужчина ограбил секс-шоп

В Краснодаре местный житель, угрожая продавцу ножом, ограбил магазин интим-товаров. С собой он вынес 4 резиновых изделия на сумму более 17 тысяч рублей.
Как рассказала пресс-служба регионального МВД, грабителя удалось задержать. Им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли нож и резиновые изделия, украденные из магазина.
Происходящее сняла камера наблюдения. Мужчина направил нож на продавца и обратился к нему со словами: «К вам пожаловал маньяк, просто выдайте мне резиновые члены, сколько есть, и тогда с вами будет всё в порядке». После протянул пакет, куда продавец сложил резиновые изделия. На допросе грабитель заявил, что «не помнит момента преступления».
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