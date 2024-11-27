«Просто выдайте мне резиновые члены»: в Краснодаре мужчина ограбил секс-шоп

В Краснодаре местный житель, угрожая продавцу ножом, ограбил магазин интим-товаров. С собой он вынес 4 резиновых изделия на сумму более 17 тысяч рублей.

Происходящее сняла камера наблюдения. Мужчина направил нож на продавца и обратился к нему со словами: «К вам пожаловал маньяк, просто выдайте мне резиновые члены, сколько есть, и тогда с вами будет всё в порядке». После протянул пакет, куда продавец сложил резиновые изделия. На допросе грабитель заявил, что «не помнит момента преступления».