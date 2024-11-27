Алло, это ИИ? В ЗАГСе Петроградского района начал работать голосовой помощник

В ЗАГСе Петроградского района начал работать голосовой помощник, созданный искусственным интеллектом. Теперь, позвонив туда, вы можете попасть именно на такого нового сотрудника. Об этом 27 ноября рассказали в пресс-службе городской администрации.

«По единому телефонному номеру 246-58-30 доступно интеллектуальное голосовое меню, которое распределяет поступающие вызовы по соответствующим направлениям», – уточнили в пресс-службе. Помимо этого, в случае, если вы позвоните в нерабочее время, голосовой помощник расскажет о режиме работы ЗАГСа.

В прошлом году аналогичную систему, созданную ИИ, начали использовать в ЗАГСе Невского района.