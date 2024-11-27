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Город Технологии Алло, это ИИ? В ЗАГСе Петроградского района начал работать голосовой помощник

Алло, это ИИ? В ЗАГСе Петроградского района начал работать голосовой помощник

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3 комментария

В ЗАГСе Петроградского района начал работать голосовой помощник, созданный искусственным интеллектом. Теперь, позвонив туда, вы можете попасть именно на такого нового сотрудника. Об этом 27 ноября рассказали в пресс-службе городской администрации.

«По единому телефонному номеру 246-58-30 доступно интеллектуальное голосовое меню, которое распределяет поступающие вызовы по соответствующим направлениям», – уточнили в пресс-службе. Помимо этого, в случае, если вы позвоните в нерабочее время, голосовой помощник расскажет о режиме работы ЗАГСа.

В прошлом году аналогичную систему, созданную ИИ, начали использовать в ЗАГСе Невского района.

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ЗАГС Петербург Голосовой помощник
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Комментарии
3
FedorGr
51 минута
Здорово. Лучше бы очередь убрали, чем ИИ насиловать..
Гость
50 минут
Брехня это все и загс ваш брехня и ИИ брехня(3 раза подавал заявку в ЗАГС через госуслуги и так и не поженили(((
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